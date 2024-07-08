وليد دعبس يكذب وكيل أحمد رفعت بخصوص أزمة وفاته

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن تفاصيل جديدة، في وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي وافته المنية يوم الأحد، بسبب تدهور في حالته الصحية.

وقال وليد دعبس في تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” على قناة النهار: “نادر شوقي وكيل أعمال أحمد رفعت كان على علم بكل شئ يفعله، ونحن من أنهينا له قصة التجنيد ولم أعلن أسباب رحيله عن الوحدة الإماراتي”.

وتابع:” نادر شوقي وكيل اللاعب، مكث معه 12 يومًا في الإمارات ولم يوضح لنا أي أسباب للرحيل سوى أنه تذبذب للمستوى فقط لذلك رحل”.

وواصل:”أحمد دياب رئيس شركة الكرة هنا، وأنا رئيس مجلس إدارة النادي منذ صعود النادي للدوري المصري وتغيير اسمه، ونادر شوقي يعلم تفاصيل رحيله عن الوحدة”.

وأردف:” تولينا حالة أحمد رفعت الطبية، واكتشفنا وجود جلطة وضيق شديد في القلب، وتم تركيب دعامتين وتم إبلاغنا ورفضنا الإفصاح عن ذلك للاعب، ونادر شوقي لم يذهب معه في المستشفى ولا يتواجد في أي شأن طبي، ونحن من كنا معه، ونحن من حلينا مشكلته مع التجنيد”.

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وأوضح: “بعد عودة أحمد رفعت من الإمارات تحدثت معه وقولت له لماذا لم تسلم نفسه للتجنيد؟ وكان يرفض ذلك الأمر، واقنعناه بتسليم نفسه، وجلس في جهاز الرياضة العسكري ومعه موبايله ويتحدث معنا بشكل يومي”.

وقال:” تم الحكم عليه بسنة سجن وعينا محامين له، وذهب بعدها وتدرب مع طلائع الجيش، ولم يحدث أن دخل السجن من الأساس، وتوصلنا مع القوات المسلحة على تقديم التماس بناءً على حسن نية اللاعب، وبالتالي تم تخفيض عقوبته من سنة إلى شهرين وكل ذلك كان بالتنسيق مع نادر شوقي وكيله”.

واختتم حديثه: “أحمد رفعت لم يتعاط أي منشطات والدواء الذي تناوله يوجد به كافيين، وفيه شغل بيتعمل في قصة أحمد رفعت على السوشيال ميديا والمتاجرة باللاعب”.