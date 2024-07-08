صفقة الاهلي الصيفية مهددة بالفشل بسبب 3 ملايين دولار

كشفت تقارير صحفية، عن تفاضيل جديدة في انتقال لاعب وسط فريق نادي فرنكفاروسي المجري التونسي محمد علي بن رمضان، للنادي الاهلي.

وقال أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار:” نادي فرنكفاروسي المجري يطلب 3 ملايين دولار من أجل رحيل محمد بن رمضان للنادي الاهلي”.

وتابع:” أن نادي فرنكفاروسي المجري، قد طلب مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق، بالموسم الجديد للنادي الاهلي”.

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وواختتم :” المسؤولين في النادي الاهلي يروا أن المبلغ كبير للغاية، ولكنه حتى الآن مازال يتفاوض ولم ينسحب من الصفقة من أجل الحصول على خدمات بن رمضان في الصيف المقبل”

ويلتقي النادي الاهلي نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري.