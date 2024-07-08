حكم مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وكشف اللجنة أنه تم تعيين حمادة القلاوي، حكمًا للساحة في مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول ونور الدين سعيد مساعد ثاني.

فيما تم إسناد مهمة تقنية الفيديو للحكم عمرو الشناوي، ويساعده هاني خيري، بالإضافة إلى مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

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ويلتقي الاهلي نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.