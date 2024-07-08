الاهلي يتراجع عن ضم صفقته الجديدة.. كولر كلمة السر

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي تراجع عن ضم المغربي يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي، رغم إنهاء كافة الإجراءات.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″عبر قناة “النهار”:” النادي الاهلي، تراجع بشكل رسمي عن التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، بالموسم الجديد، رغم إنهاء كافة الإجراءات بينهما”.

وواصل:” مدير التعاقدات بالاهلي قد اتفق على كافة الأشياء بشأن ضم يحيى عطية الله، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة بشكل رسمي”.

واختتم:” سبب التراجع عن الصفقة هو المديرالفني للنادي الاهلي السويسري مارسيل كولر،بسبب ظهور لاعب أجنبي آخر مقتنع به المدرب”.

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ووفقًا للصحفي الروسي أندريه بانكوف، سيغادر عطية الله فريق سوتشي الروسي للانضمام إلى عملاق القاهرة خلال الأيام بعد الإتفاق بين الناديين.

وبحسب الصحفي الروسي ستكون صفقة اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف يورو، مع وجود بند شراء نهائي بقيمة 2 مليون يورو.