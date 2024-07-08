"الحلقة تمثيلية سخيفة".. وليد دعبس يعلق على تصريحات وكيل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

صرح وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق السابق، لم يتم خلاله عرض الحقيقة كاملة.

وقال دعبس في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "الحلقة التي تم عرضها أمس، كانت تمثيلية سخيفة، ولا تليق بالمذيع الذي يقدم الحلقة، وكنت أقول عليه دائماً أنه مذيع لديه مصداقية كاملة".

وأضاف: "ومن الطبيعي عند الحديث عن موضوع، نقوم بإحضار كل الأطراف المسؤولة عن الموضوع".

وتابع: "لا أفهم إحضار وكيل اللاعب، وعندما أقوم باستضافة رئيس نادي يتم حضور رئيس نادي إنبي الذي ليس له علاقة بالموضوع مع كامل احترامي له، وكان لابد من إحضار رئيس النادي الحالي والرئيس الذي تواجد في الأمر، لتقديم التفسير الدقيق للموضوع".

واختتم دعبس تصريحاته: "الموضوع كان مبالغ فيه ولم يتم عرض الحقائق بالكامل في الحلقة".

يذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد رفعت ظهر في حلقة تلفزيونية يوم السبت 11 مساء على شاشة قناة "إم بي سي مصر2" برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وتضمنت الحلقة الحديث عن تفاصيل أزمة وفاة أحمد رفعت، يمكنك الإطلاع على تفاصيل التصريحات التي وردت بالحلقة كاملة: اضغط هنا

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