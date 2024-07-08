شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائى على صدارة هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ30 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يتقاسم حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الثلاثين للمسابقة اليوم.

وتقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات قوية في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي فاركو مع الداخلية، بينما يصطدم الاتحاد السكندري مع بيراميدز، ويلاقى الاهلى نظيره طلائع الجيش في مواجهات صعبة بمشوار الهبوط والقمة في سباق الدوري.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و 2 أسيست في 26 مباراة في الدوري.

قائمة هدافي الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الأهلى، 10 أهداف

5- حسام حسن، سموحة ، 10 أهداف.