شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل تدريباته استعدادا للأولمبياد بعد انضمام الننى وزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم الاثنين استعداداً لأولمبياد باريس بمشاركة محمد الننى وأحمد سيد زيزو بعد انضمامها أمس بالاتفاق مع ميكالى.

ويغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة بوردو الفرنسية الأربعاء المقبل العاشر من يوليو الجارى، لإجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نانت الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى النهائية كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".