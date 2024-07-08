الامارات | رياضة محلية في صور





الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال فريق القوس والسهم بنادي الشارقة لرياضة المرأة، 11 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية وفضيتان و6 برونزيات)، وذلك خلال مشاركته في بطولة كازاخستان الدولية، التي اختتمت أول من أمس.





أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) عن تشكيله المشارك في طواف «جيرو إيطاليا» للسيدات، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 14 الجاري. ويضم السباق ثماني مراحل مليئة بالتحديات، تبدأ من بريشيا وتنتهي في لاكويلا.





أعلنت مجموعة «مبارك البحرية» عن إشهار فريق رياضي بحري جديد باسم المؤسسة (مبارك مارين) ينافس ضمن بطولات زوارق الفورمولا4. وترعى المجموعة، البطل الصاعد عبيد محمد مبارك على متن زورقه الجديد «مبارك مارين 7» سينافس به في بطولتي أوروبا والعالم خلال الفترة المقبلة.





تعاقد دبا الحصن مع حارس المرمى سهيل عبدالله المطوع، بحسب ما أعلنت شركة النادي لكرة القدم أمس. يُذكر أن المطوع لعب الموسم الماضي مع نادي الإمارات معاراً من الوصل.