مانشيستر يونايتد يقترب من حسم صفقة الثنائي الهولندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل اعلام انجليزية ان الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم فريق مانشيستر يونايتد لصفقة لاعب نادي بولونيا الايطالي ومنتخب هولندا جوشوا زيركيزي ولاعب بايرن ميونخ الالماني ماتياس دي ليخت ليكونا اولى صفقات الشياطين الحمر في الموسم الجديد .

وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان مسئولي مانشيستر يونايتد يضعون حاليا اللمسات الاخيرة للصفقتين من اجل انضمام الاعبين قبل رحلة مانشيستر يونايتد الاعدادية للموسم الجديد للولايات المتحدة الامريكية حيث يجتمعون بشكل مكثف مع مسئولي بولونيا و مسئولي بايرن ميونخ حيث يهتم مسئولي مانشيستر يونايتد بدعم الفريق قبل الموسم الجديد .

واكدت الصحيفة الانجليزية ان الصفقة الثالثة التي يسعى مانشيستر يونايتد لحسمها هي صفقة مدافع ايفرتون جاريد براينتوايت .

وقالت الديلي ميل ان هناك حاليا استعدادات داخل نادي مانشيستر لدعم الصفقات الجديدة ماليا من خلال بيع عدد من الاعبين الموجودين حيث هناك اتجاه لبيع نجم اليونايتد الذي كان معارا لنادي غرناطة الاسباني ماسون جرينوود والذي حصل على لقب لاعب الموسم في غرناطة وهو مطلوب حاليا في عدد من الاندية مثل لاتسيو الايطالي ويوفنتوس الايطالي و مارسيليا الفرنسي .

ايضا يعد الاعب الهولندي روني فان ديبك احد الاعبين الذي يسعى مانشيستر يونايتد لتسويقهم حيث تمت اعارته خلال الموسمين الاخيرين لفريقي ايفرتون وانتراخت فرانكفورت دون تحقيق نجاح يذكر .