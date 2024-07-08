شريف عبدالمنعم: شوبير جدير بحراسة مرمى الأهلي والفريق يعاني من ضغط المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدير بحراسة مرمى الفريق في غياب محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

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وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مصطفى شوبير أصبح جدير بحراسة مرمى فريق الأهلي وغياب محمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش أمر غير مقلق".



وتابع:" فريق الأهلي يعاني من ضغط المباريات ببطولة الدوري الممتاز ورغم ذلك يحقق الانتصارات بشكل فني رائع ".