هاميلتون :كنت افقد الامل في الفوز بسباقات الفورميلا وان من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح بطل العالم الاسبق وسائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون في الفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سيلفرستون والتي اقيمت مساء الاحد ليعود هاميلتون بطل العالم لسبع سنوات في الفوز بسباقات الفورميلا وان لاول مرة منذ عام 2021 متقدما على بطل العالم الحالي ماكس فيرستابين الذي احتل المركز الثاني .

وكان لويس هاميلتون الذي غاب عن الفوز بسباقات الفورميلا وان منذ 945 يوما قد نجح في اقتناص المركز الاول في جائزة بريطانيا الكبرى وسط اجواء مطرة ساهمت في فوز هاميلتون بالمركز الاول بينما فشل فريق مكلارين بالثنائي لاندو نوريس و اوسكار بياستري في الفوز بالسباق رغم الترشيحات التي رشحت الثنائي لتحقيق نتيجة متميزة اما ماكس فيرستابين فنجح في الفوز بالمركز الثاني حيث كاد ان يفوز بالمركز الاول الان هاميلتون استخدم الاطارات الناعمة في توقيت هام ليفوز بالمركز الاول و يعود للفوز بسباقات الفورميلا وان من جديد بعد فوزه بسباق كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2021 .

لويس هاميلتون اكد عقب الفوز انه مرت عليه سنوات لم يكن يصدق انه سيفوز مجددا بسباق من سباقات الفورميلا وان موجها شكره لكل اعضاء فريق مرسيدس لمساندته .

وقال هاميلتون : لقد كان سباقا صعبا للغاية وللجميع لكن الشىء المهم في هذا السباق هو كيفية الاستمرار في طل هذه الاجواء .

واضاف لويس هاميلتون : الشىء المهم هو تواجد من يساندني داخل الفريق حتى في الاوقات الصعبة وقت الاخفاقات كنت اجدهم دوما معي لتشجيعي ومنحني الدعم الكبير من اجل العودة للفوز من جديد .

يذكر ان هذه هي المرة التاسعة التي يفوز فيها لويس هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا في تاريخه الطويل في عالم الفورميلا وان .