بسبب محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تثير قلق جماهير ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في ملف استمرار محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي مع فريقه الريدز في الموسم القادم.

ووفقًا لـ شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أشارت أن عقد محمد صلاح سينتهي مع ليفربول في صيف 2025، أي نهاية الموسم المقبل.

وتابعت الشبكة أن محمد صلاح لن يرحل إلى الدوري السعودي في هذا الصيف.

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وواصلت أن حتى إذا وجد عرضًا من الدوري السعودي مرة آخرى، فمن المرجح أن يكون أقل من ذلك الذي تلقاه ليفربول الصيف الماضي.

وأوضحت أنه إذا كان محمد صلاح مصرًا على الرحيل عند انتهاء عقده، الصيف المقبل،سيضطر ليفربول لقبول أي عرض مقدمًا له.

يذكر أن نادي اتحاد جدة هو من يريد ضم النجم المصري محمد صلاح، حيث تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني،الصيف الماضي ولكن ليفربول رفض ذلك.