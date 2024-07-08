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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:00 ص

أغلق البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك ، صفحة مباراة الإسماعيلي، في اللقاء الذى أقيم أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).


ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الطلائع بشكل جيد؛ للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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