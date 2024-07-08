شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تدعيم الزمالك بـ8 صفقات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، التجهيز والإعداد للموسم الجديد، خاصة بعدما فقد الفريق الأمل فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، ليبدأ جوميز التفكير فى الإعداد الجيد والتجهيز للموسم المقبل حتى يتمكن من إعداد وتكوين فريق مميز يستطيع المنافسة على الألقاب.

وطلب جوزيه جوميز من إدارة الزمالك العمل على تدعيم الفريق الأول بـ 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد المدير الفني أنه يحتاج لدعم عدة مراكز منها الهجوم وكذلك الدفاع، والجانبين الأيمن والأيسر، لاسيما أن جوزيه جوميز علم أن الزمالك أصبح قريبًا من إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما نجح فى التوصل لاتفاق مع اللاعب المغربى خالد بوطيب بتسوية المديونية المستحقة البالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وسدد الزمالك مليون دولار على أن يقسط المبلغ المتبقى على مدار سنة، ويتبقي للزمالك سداد غرامات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا البالغة 39 ألف دولار حتى يتمكن من رفع عقوبة الإيقاف بشكل كامل.

وتتجه أنظار مسئولو الزمالك للدوريات الأفريقية لاختيار بعض الصفقات الأجنبية المميزة التي قد تفيد الفريق فى المستقبل وبأسعار قليلة، كما يعمل الزمالك أيضًا على البحث في الصفقات الأفريقية المجانية، عن طريق اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم، من أجل توفير الأموال فى ظل المديونيات العديدة التى تقع على عاتق المجلس.