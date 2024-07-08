عضو الجبلاية يوضح حقيقة طلب مدرب المنتخب الأولمبي الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي بالتلفزيون المصري ، عن حقيقه طلب المدير الفني البرازيلي للمنتخب الوطني الاولمبي ميكالي الرحيل عن مهمته الفنية ، كذلك موقف المنتخب الوطني الاول من متابعه اولمبياد باريس.



وقال خلال تصريحاته : خريطة الكرة الإفريقية تغيرت، وحسام حسن سيتابع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس لكونه يريد الاعتماد على لاعبين من المنتخب الأولمبي في المنتخب الأول فهم يمثلون المستقبل.

- ميكالي طلب الرحيل عن منتخب مصر الأولمبي بعد الأزمة الأخيرة؟ إطلاقا ولا يوجد ناد رفض إرسال لاعبيه تحت السن ولكن الأزمة كانت في اللاعبين فوق السن.

- إبراهيم عادل وكوكا؟ لن يغادر أي لاعب المعسكر الحالي للمنتخب الأولمبي.