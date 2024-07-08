إيهاب الكومي : سددنا ٢٠٠ مليون جنيه لمشروع الهدف .. وليس لنا دخل في سفريات علام

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن ما تردد بشان تحمل الجبلايه تكاليف سفر جمال علام الى الخارج في مهام رياضية.

وقال الكومي خلال تصريحاته على شاشه التلفزيون المصري والقناه الاولى في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : جمال علام بيسافر كتير؟ مش بيكلف الاتحاد المصري جنيه واحد هو بيسافر كتير لكونه رئيس اتحاد شمال إفريقيا، لكن عمر ما في أزمة أو خناقة حصلت داخل اتحاد الكرة بسبب الرغبة في السفر ، والاتحاد ليس له شأن في ذلك.

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وعن مسابقة الدوري الموسم المقبل قال : نظام جديد للدوري قد يتم الموسم المقبل بناء على تنسيق مع الأندية.

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