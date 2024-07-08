عضو الجبلاية يتحدث عن تطورات سداد مستحقات فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة عن مستجدات أزمة مستحقات روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على شاشة التلفزيون المصري :

- فيتوريا وصل له مستحقات 3 أشهر ومحاميه أرسل لنا يريد 70 ألف دولار ولكننا نرفض وموقفنا سليم مليون%

ولم يكن هناك شرط جزائي من الأساس في عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة.

- حازم إمام لم يتعاقد مع فيتوريا منفردا والكل مشترك في الإيجابيات والسلبيات، وحازم إمام غاب عن اجتماعين فقط للمجلس وعلاقته بجمال علام مميزة جدا.

وعن القطبين قال في تصريحاته : الأهلي والزمالك أقوى جماهيريا من اتحاد الكرة.

وواصل : فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق سيرحل بعد نهاية عقده والبديل الأقرب مصري .

واستكمل حديثه : محمد صلاح من أبسط اللاعبين، كابتن بمعنى الكلمة أول لاعب بينزل التمرين مع منتخب مصر، أخر واحد بيقعد في المطعم لحد ما الكل يقعد، وجمال علام بيتواصل معاه بشكل طبيعي.