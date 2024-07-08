شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يتجه لحفظ التحقيق مع نادر قمر الدولة بعد واقعة التصوير مع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لحفظ التحقيق مع الحكم نادر قمر الدولة بعد واقعة قيامه بالتصوير هو وعائلته مع إمام عاشور لاعب الأهلى بعد مباراة فاركو بالدورى.



وجاء القرار بسبب التقاط الحكم وعائلته صورا تذكارية مع إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو، وهو ما يتعارض من تعليمات لجنة الحكام لقضاة الملاعب، ويتجه بيريرا لحفظ التحقيق والاكتفاء بتوجيه تعليمات للحكم بعدم تكرار الواقعة، بعدما علم أن الحكم اعتاد هذا الأمر منذ بداياته في التحكيم مع جميع اللاعبين من مختلف الأندية.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها، وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.



ويجهز بيريرا رداً على شكوى الزمالك ، وكذلك جميع شكاوى الأندية ضد الحكام، بعد عقد جلسات استماع معهم، ويرى بيريرا أنه لا يوجد دليل قاطع على تخطى الكرة خط المرمى في مباراة الزمالك والمصرى، وبالتالي لا يوجد ما يستدعى معاقبة الحكمين فى المباراة الشهيرة، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها ولا يوجد أي لقطة تثبت ذلك.