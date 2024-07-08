وزير الرياضة يكشف تفاصيل لجان التحقيق في أزمة وفاة أحمد رفعت

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل لجان التحقيق في أزمة وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ31 عامًا.

وأكد صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه تم تشكيل لجان قانونية وطبية خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الكشف عن كافة الملابسات الخاصة بوفاة أحمد رفعت، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أن ما ستسفر عنه من قرارات بعد التحقيق في وفاة أحمد رفعت بعد دورتين كاملتين، ستكون بكل حسم وشفافية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد وقت للإعلان عنها.

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وكان وزير الشباب والرياضة، قد كلف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كل ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل إلى الإمارات.

يأتي ذلك بعد ما أثير خلال الساعات الماضية بوجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر لاعب الزمالك السابق خارج البلاد.

كما تم تشكيل لجنة من المختصين بالوزارة، من أجل أعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية، في هذا الشأن.