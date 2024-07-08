التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب وجاءت كالتالي :

- من 2 لـ10 سبتمبر 2024، سيلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على بوتسوانا في الجولة الثانية.

- من 7 لـ15 اكتوبر 2024، يستضيف منتخب مصر المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا عليه في الجولة الرابعة.

- من 11 لـ19 نوفمبر 2024، يلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج ميدانه في الجولة الخامسة، ثم يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات.

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