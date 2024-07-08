قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش.. ما سبب استبعاد كهربا والشناوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وضمت القائمة كل من ؛ مصطفى شوبير،محمود الزنفلي مصطفى مخلوف في حراسة المرمي ومعهم؛ ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال وأكرم توفيق وحسين الشحات وامام عاشوروعمرو السولية و كريم نيدفيد ومحمد مجدي افشة وأحمد عبد القادر واليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومروان عطية ورضا سليم وسام أبوعلي.

وشهدت القائمة استبعاد؛ محمد الشناوي للراحة ومحمود كهربا ورامي ربيعه لأسباب فنية وبيرسي تاو لعدم الجاهزية البدنية وعلي معلول للإصابة وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى المنتخب الإوليمبي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعتهما بالدوري المصري الممتاز، الخميس الماضي.

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