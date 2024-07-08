بيراميدز يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام الاتحاد السكندري اليوم فى الدوري

وفي المقابل، يدخل بيراميدز مباراة الاتحاد الليلة ولا بديله أمامه سوى الفوز والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها حاليا برصيد 65 نقطة، وقبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل، والتي ستلعب نتيجتها دورا كبيرا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري باعتبار أن الفائز فيها مع مواجهة الدور الثاني بينهما سيقترب من حسم اللقب بنسبة كبيرة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.