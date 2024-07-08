جدول مباريات اليوم 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X الداخلية – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport
الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 5:30 مساء على قناة 2 on time sport
الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport
مواعيد مباريات كأس الأرجنتين
روزاريو سنترال X باراكاس سنترال – الساعة 10 مساء
ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- بيراميدز - 65 نقطة - 26 مباراة.
2- الأهلي - 54 نقطة - 22 مباراة.
3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.
4- مودرن سبورت - 44 نقطة - 28 مباراة.
5- سموحة - 42 نقطة - 28 مباراة.
6- إنبي - 42 نقطة - 29 مباراة.
7- الزمالك - 41 نقطة - 24 مباراة.
8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.
9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.
10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 29 مباراة.
11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 28 مباراة.
12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 29 مباراة.
13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.
14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.
15- فاركو - 26 نقطة - 29 مباراة.
16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 29 مباراة.
17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 27 مباراة.
18- الداخلية - 19 نقطة - 29 مباراة.