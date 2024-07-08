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جدول مباريات اليوم 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في .

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الداخلية – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport   

الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 5:30 مساء على قناة 2 on time sport   

الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

 

مواعيد مباريات كأس الأرجنتين

روزاريو سنترال X باراكاس سنترال – الساعة 10 مساء

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز - 65 نقطة - 26 مباراة.

2- الأهلي - 54 نقطة - 22 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 44 نقطة - 28 مباراة.

5- سموحة - 42 نقطة - 28 مباراة.

6- إنبي - 42 نقطة - 29 مباراة.

7- الزمالك - 41 نقطة - 24 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 29 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 28 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 29 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 26 نقطة - 29 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 29 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 27 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 29 مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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