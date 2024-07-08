جدول مباريات اليوم 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية، أبرزها مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري .

محمد يوسف

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