الزمالك يتظلم رسميًا ضد عقوبات كاف.. والوزير يوجه اللوم للإدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد العقوبات التى وقعت عليه بسبب أحداث مراسم تسليم كأس الكونفدرالية، الذى أقيم باستاد القاهره الدولي، التى حصد الزمالك لقبها بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، وتضمنت تغريمه ٢٠٠ ألف دولار، وعدم حضور الجماهير أربع مباريات مع وقف التنفيذ فى اثنتين.

وأكد مسئولو الزمالك أن النادى لم يكن مسئولًا عن التنظيم فى المباراه التى كانت تخص الكاف نفسه، وأن الجماهير لم تصدر منها أى أفعال خارجة عن النص، ومن المقرر فى حال قبول التظلم أن يتم تخفيف العقوبات الماليه فقط.

وعلمت الخليج 365 أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى جلسته مع مجلس الإدارة أمس الأول وجه لهم لومًا شديدًا حول حالة الهرج التى سادت عملية المراسم، خصوصًا أنه نفسه، ومعه رئيس الاتحاد الأفريقي، تمكنا من دخول الملعب بصعوبة لتسليم الكأس والميداليات.

على صعيد آخر تعرض أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الكرة، إلى أزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالتجمع الخامس، وأجرى عملية قسطرة، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية داخل العناية المركزة.

فى الوقت الذى أكد فيه عبدالواحد السيد، مدير الكرة، أن استبعاد أحمد سيد زيزو من مباراة الإسماعيلي، جاء بسبب انضمامه إلى صفوف المنتخب الأوليمبي، وخوفًا من تعرضه للإصابة.

يقام مساء اليوم عزاء أحمد رفعت بدار المناسبات بالحامدية الشاذلية، على نفقة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الذى كانت تربطه باللاعب علاقة قوية.