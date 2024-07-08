الليلة.. الأهلي يسعى لتكرار انتصاره على طلائع الجيش في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الاهلي فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 54 نقطة بعد خوض 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 52 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري للإستمرار في مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 65 بعدما خوضه 26 مباراة، بعدما حقق الأحمر 11 فوزاً على التوالي آخرها الانتصار بالأربعة على طلائع الجيش والداخلية في آخر جولتين بالمسابقة.

في المقابل، يطمح فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعويض الهزيمة برباعية في مواجهة الدور الأول، وتحسين موقفه في جدول المسابقة، بعد التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

ويعتمد طلائع الجيش على خبرات لاعبيه محمد سمير وعمرو طارق وإسلام محارب وحميد ماو وموسي دياوارا ومحمد حمدي زكي واحمد متعب.