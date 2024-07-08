ضمن استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية/ شاهد.. وزير الرياضة يدعم المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازره المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على مساندة المنتخب الأولمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات لتوفير أفضل مناخ للمنتخب الأولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية.

مشيرًا إلى أن الجميع قد بذل كل الجهد والعرق خلال الفترة الماضية مع مدير فني للمنتخب على أعلى مستوى، وطالب الجميع بالظهور بالشكل والأداء الكبير الذي يليق باسم منتخب مصر وبذل كل الجهد للمنافسة على ميدالية.

وأضاف وزير الرياضة، أن المنتخب قد خاض عدد من المباريات الودية والتي تأتي في إطار حرص الجهاز الفني والاتحاد للوقوف على مستوي اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

فيما تقدم الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالمنتخب الأولمبي، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة مؤكدا في كل لقاءاته على الحرص والتفاني في العمل من أجل المنافسة على ميدالية أولمبية.

أعرب روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن سعادته قائلا: "أنا سعيد بجميع أعضاء المنتخب الأولمبي واللاعبين، وازدادت سعادتي بعد انضمام النني وزيزو"، كما وجه حديثه لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: " نحن جميعا على قلب رجل واحد، ونسعى للمنافسة على ميدالية".

يترأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني، وتمكن المنتخب الوطني من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد أن حقق المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي أقيمت في المغرب.

وجاءت مصر في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية بجانب كل من: "إسبانيا، أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان".

حيث يفتتح المنتخب المصري مبارياته امام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، يليه مواجهة منتخب أوزبكستان يوم 27 يوليو.

ليختتم المنتخب المصري مواجهاته امام المنتخب الإسباني يوم 30 يوليو.

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