شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أطالب وزير الرياضة بخضوع كل من ذكر اسمه في واقعة أحمد رفعت للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

أثنى الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح تحقيق عاجل في وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب.

وكان أحمد رفعت قد أكد قبل أيام قليلة من وفاته أنه لضغوط نفسيه أدت إلى تدهور حالته الصحية.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى أن هذا الأمر يحدث وبشكل سريع لأنه مهم جداً، وأن تظهر الحقائق إلى الرأي العام، ولا يوجد إنسان فوق التحقيق، يجب أن تضح الأمور من أولها إلى آخرها، القصة أصبحت زائدة عن الحد وكل شخص يتكلم في الأمر ولا يتقي الله في كلامه ولا اتهاماته.

وأضاف شوبير: أطلب من الدكتور أشرف صبحي أن كل شخص ذكر اسمه في هذه القضية يتم التحقيق معه، أي شخص، يمثل أمام القضاء والنائب العام، أرجو إتمام هذا الأمر.