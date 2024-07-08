شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش إطلاق اسم أحمد رفعت على النسخة الحالية من دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، على النسخة الحالية من الدوري، وذلك تكريماً للنجم الراحل.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أكد في تصريحات للتليفزيون المصري أنه سيتم طرح الفكرة على مجلس إدارة الاتحاد قائلاً، "سنطرح فكرة تسمية دوري هذا الموسم باسم أحمد رفعت ، ونرحب بالفكرة".

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر، السبت، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.