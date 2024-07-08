شكرا لقرائتكم خبر عن صورة متداولة لاحتفال الراحل أحمد رفعت وكهربا بدوري الناشئين مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الوسط الكروي المصري لصدمة كبرى بعد خبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت فجر السبت بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت بدأ مشواره الرياضى فى صفوف ناشئي الأهلى، وتوج معهم بدورى الناشئين عام 2000، حيث كان لاعبا فى صفوف الفريق بجانب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة منسوبة إلى الراحل أحمد رفعت أثناء احتفاله مع محمود عبد المنعم كهربا بتتويج الأهلى بالبطولة، فى أجواء من السعادة والبهجة لجميع اللاعبين بعد الفوز بدورى الناشئين.



كهربا ورفعت

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر أمس، السبت، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.