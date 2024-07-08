شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة طلائع الجيش اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.



الأهلى يتفوق على طلائع الجيش فى القيمة التسويقية

فاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة للمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الأهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

وفي المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة، مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لاستغلال حالة الإجهاد التي يعانى منها نجوم الأهلى بسبب ضغط المباريات.

ويضع بسيونى آمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب وبطل أفريقيا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.