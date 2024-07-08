شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب حكاماً أجانب لـ3 مباريات فى الدوري بينها مواجهتا بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي طلب حكاماً أجانب لثلاث مباريات في الدوري، وذلك بخلاف لقاء الزمالك الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلي طلب حكاماً أجانب لـ3 مباريات، مباراتا بيراميدز ومباراة المصري، وكان قبلها مباراة الزمالك وبالفعل جاء الحكام الأجانب لكن المباراة تم إلغاؤها".

وأضاف شوبير، "أفضل شيء قام به الأهلي أنه طلب حكاماً أجانب لأنه متهم دائماً بالمجاملة، ورغم حالة الرضا الموجودة فى اتحاد الكرة عن بيريرا إلا أن قرار رحيله أصبح نهائياً".

ويواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.