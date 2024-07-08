شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى.

وقرر جوميز منح اللاعبين راحة على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً للقاء طلائع الجيش، المقرر له الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.