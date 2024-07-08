شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الرجاء المغربي لاستعارة كريستو من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل عرض الرجاء المغربي لضم التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد خروج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة الحالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، كريستو تلقى عرضاً رسمياً من الرجاء المغربي في حدود 200 أو 250 ألف دولار، والأهلي وافق وأشكر كولر على منح اللاعب فرصة في المباراة الماضية، والفرصة كانت سانحة لذلك والإعارة مكسب للأهلي وكريستو وأنا من المقتنعين باللاعب.

ورحب مسئولو النادي الأهلي بانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، إلى نادي الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما خرج اللاعب من حسابات الفريق الأحمر في الفترة الماضية، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي في المباريات الرسمية، حيث غاب لفترة طويلة، قبل أن يعود للظهور مع النسور الحمر في مباراة الداخلية الماضية التي شهدت مشاركة اللاعب التونسي بديلا.