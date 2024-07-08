شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: انتهاء التحقيقات فى وفاة أحمد رفعت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول في وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة القانونية التى تم تشكيلها لبحث ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل من المتوقع أن تنتهى من عملها خلال أسبوع.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة بدأت عملها بالفعل فور تعليمات الدكتور أشرف صبحى بتشكيلها، والتى ستتعاون مع لجنة طبية أيضا للوقوف على كل الملابسات وكشف الحقائق.

واختتم المصدر بأن الوزارة ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.