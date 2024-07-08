شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتأهل للدور قبل النهائي فى بطولة الأهرامات الدولية للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المنتخب الوطنى لكرة الهدف للمكفوفين للدور قبل النهائي ضمن منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثالثة لكرة الهدف للمكفوفين التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2024 بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يقام غدا الثلاثاء حفل الختام بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية والقيادات التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة.

وشارك في منافسات البطولة 5 دول هى مصر، أوزبكستان ، أوكرانيا ، السعودية ، ليبيا التي تعد ضمن المرحلة الأخيرة في خطة إعداد المنتخب الوطنى لكرة الهدف قبل انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

من جانبه توجه الدكتور أحمد عوين بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على حرصه الدائم في دعم الاتحاد وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للاعبين أصحاب الهمم، مشددا على أن الفريق شارك في بطولتين وديتين بألمانيا والصين مؤخرا استعدادا للدورة.

يتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس2024 التي تنطلق 28 أغسطس بصحبة كل من الصين ، أوكرانيا ، اليابان.

جدير بالذكر أن المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.