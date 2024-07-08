الليلة.. الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش ومطاردة بيراميدز في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، الإثنين، مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة محتلا المركز الثاني برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وتعد مواجهة الأهلي والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وطالب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة.

ويستعيد الأهلي جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، بعدما غاب الثنائي عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

كما قرر مارسيل كولر الاعتماد على خدمات مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، بعد خروج محمد الشناوي من القائمة.

على الجانب الآخر، طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات.

ويضع عبدالحميد بسيوني أمالا عريضة على لاعبيه يسري وحيد وكريم طارق وجودوين شيكا وعمر السعيد وإسلام محارب لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب وبطل أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق وأليو ديانج وإمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" مع وجود استوديو تحليلي.