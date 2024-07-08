«مفيش حاجة ضدي».. شوبير يرد على اتهامه في قضية أحمد رفعت.. ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من تحدث عنه في واقعة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفى فجر السبت الماضي بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وفي تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، علق شوبير على الاتهامات التي تواجهه في قضية أحمد رفعت، والتي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل العديد من الجماهير والأشخاص.

وقال الإعلامي: "أول مرة أتكلم في البرنامج الخاص بي عن أمور شخصية، أنا قرأت وسمعت العديد من الأمور التي تتعلق بي بجانب العديد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة باتهامي في قضية المرحوم أحمد رفعت."

وتابع: "أنا في مش في موضع اتهام، ومفيش أي حاجة ضدي، لو فيه ممكن أدافع عن نفسي غير كده لا، مفيش حاجة أدافع عنها."

وأضاف أحمد شوبير: "جمعت تلك المنشورات التي قرأتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد أن يكون هناك العديد من الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الحملات الموجهة."

واختتم شوبير تصريحاته بالقول: "الفاصل بيني وبين أي شخص هو قضاء مصر العادل دائمًا، بجانب الكلمة الشهيرة وهي عند الله تجتمع الخصوم، لكني أنتظر أن تظهر الحقيقة بوضوح أمام عيون الجميع في الأيام القليلة المقبلة."

يشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت اتهام شوبير من قبل العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية التي تتعلق بأحمد رفعت والتي ظهرت أمام الجميع بعد وفاة اللاعب.