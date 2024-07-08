الزمالك يفاضل بين جوناثان ويعقوبو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر” على شعبي إف إم، أن نادي الزمالك يفاضل في الفترة الحالية بين جوناثان وإسحاق يعقوبو لمركز الظهير الأيسر.

وأضاف شبانة أن هذه المفاضلة لتعزيز هذا المركز جاءت بسبب أزمات فتوح المتتالية مع النادي الأبيض ما بين الإصابات وعدم الالتزام بالبرامج التأهيلية.

وأتم شبانة حديثه بأن فتوح يعتبر ضمن الأعمدة الرئيسية للنادي الأبيض، كما أن ما يتقاضاه داخل الزمالك يجعله متساويًا مع زيزو، فعليه أن يتشابه مع زيزو في الشعور بالمسؤولية والأداء داخل الملعب.

في سياق متصل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد العقوبات التى وقعت عليه بسبب أحداث مراسم تسليم كأس الكونفدرالية، الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي، التى حصد الزمالك لقبها بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، وتضمنت تغريمه ٢٠٠ ألف دولار، وعدم حضور الجماهير أربع مباريات، مع وقف التنفيذ فى اثنتين.

وأكد مسئولو الزمالك أن النادى لم يكن مسئولًا عن التنظيم فى المباراه التى كانت تخص الكاف نفسه، وأن الجماهير لم تصدر منها أى أفعال خارجة عن النص، ومن المقرر فى حال قبول التظلم أن يتم تخفيف العقوبات المالية فقط.

وعلمت الخليج 365 أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى جلسته مع مجلس الإدارة أمس الأول وجه لهم لومًا شديدًا حول حالة الهرج التى سادت عملية المراسم، خصوصًا أنه نفسه، ومعه رئيس الاتحاد الأفريقي، تمكنا من دخول الملعب بصعوبة لتسليم الكأس والميداليات.