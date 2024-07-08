رسمياً.. كهرباء الإسماعيلية يضم بدير المنصورة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسئولو كهرباء الإسماعيلية في أجراء التعاقد رسمياً مع كريم بدير لاعب دكرنس والمنصورة ومنتخب السويس السابق لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب، ويأمل كهرباء الإسماعيلية في الصعود لدوري المحترفين .

وتعاقد مسئولي كهرباء الإسماعيلية مع الثلاثي محمد رجب مدافع دمنهور وأحمد بندق لاعب وسط المصرية للإتصالات وجودة أيمن لاعب النصر بشكل نهائي استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب .

ويسعى ياسر الكنانى المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية لبناء فريق قوى قادر على مواجهة الكبار بعدما استطاع الفريق الصعود لدورى المحترفين ، بعدما استطاع احتلال صدارة المجموعة الرابعة .

كان مسئولو كهرباء الاسماعيلية أنهوا تعاقدهم بالتراضى مع 13 لاعباً، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى، و ذلك في اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد والذي يسعي فيه الفريق للمنافسة بدوري المحترفين.

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "حسني عزوز، كريم ابراهيم، احمد حاتم، عبد الحميد، احمد امين، شاهين، محمد عثمان، عادل فكري، محمد كرسبو، محمد عبد الله، محمد جبل، رجب العربي، هشام صبري " .

بالإضافة إلي انتهاء تعاقد كل من ريعو ،محمد عبد الحفيظ و ابراهيم حسين.