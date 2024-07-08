بطولات الجمهورية للشطرنج تنطلق بمشاركة 1100 لاعب باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم الاتحاد المصرى للشطرنج برئاسة أحمد عدلى فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف بقاعات إستاد القاهرة الرياضى والتى تستمر حتى الجمعة ١٢ يوليو الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة ما يقرب من ١١٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الجمهورية ومجموع جوائز ١٣٠ ألف جنيه مصري، مع حضور نخبة من حكام الشطرنج المصري بقيادة الحكم الدولي جابر منير.

وأكد احمد عدلى رئيس الاتحاد تقديره البالغ لإهتمام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم لأبطالنا والبطولة.

وأشار إلى سعادته بتنامى إعداد المشاركين ببطولة الجمهورية وخصوصا من الناشئين بما يعكس انتشار اللعبة بشكل كبير ويبشر بإستمرار الريادة المصرية الشطرنجية على المستوي الإفريقي والعربي والسعى لإنجازات علي المستوي العالمي بشكل أكبر بما يعبر عن قدرات وطموح لاعبي منتخبات مصر علي مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات فى ظل وجود خطة طموحة من الاتحاد لتحقيق ذلك.