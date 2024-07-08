لا وقت للراحة.. الشرقية يواصل استعداداته للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية بقيادة حسن مصطفى، استعداداً لدوري القسم الثاني ب ، الفريق سيخوض المرحلة الأولي من تدريباته على ملعب العصلوجى، ويأمل فريق الشرقية في الصعود لدوري المحترفين .

ويضم الجهاز الفني لفريق الشرقية كلا من عمرو الصفتي مدرباً عاماً ، محمد برونتو مدربا، ميدو عبدالعظيم مدرب أحمال، حماده حنيدق مدرباً لحراس المرمى، علاء مختارمديراً إدارياً للفريق ، محمد سمير مدير شئون اللاعبيين، عبد الله امام ادارى، الدكتور رضا هلال طبيب الفريق ، علاء مصطفى علاج طبيعي .

نجحت لجنة الكرة بنادي الشرقية الذي يشارك في دوري القسم الثاني ب في التعاقد مع إسلام رجب لاعب بلدية المحلة وبلبيس السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي الشرقية في الصعود لدورى المحترفين.

نجح مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حمدى مرزوق في تجديد التعاقد رسمياً مع حسن ماريو مدافع الفريق، بناءا على رغبة حسن مصطفى المدير الفني لفريق واحد نجوم الفريق فى الموسم الماضى والذى ساهم فى صعود فريقنا واحد الركائز الاساسية لتدعيم صفوف الفريق بعد الصعود هذا الموسم للدوري الممتاز "ب في حضور الاستاذ الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الاداره والاستاذ رجب غزالي المدير التنفيذي وحسن مصطفى المدير الفني لفريق الكرة ومحمد برونتو.

وتسعى إدارة النادي في تدعيم الفريق بالصفقات والابقاء على العناصر المميزة خلال فترة الحالية استعداداً للموسم الجديد.