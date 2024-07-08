ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره فريق بيراميدز، اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد وبيراميدز في الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسكندرية، بالجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، أحداث مباراة الاتحاد وبيراميدز، فهي الناقل الحصري للمباريات في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمد حمدي، محمود مرعي، محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين، إبراهيما بلاتي توريه، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، فيستون ماييلي.

ترتيب الاتحاد وبيراميدز في الدوري

يحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف النادي الأهلي، جمعهم من 26 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة مرة واحدة فقط.

بينما يتواجد الاتحاد بالمركز العاشر، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 11 وسقط في 11 مباراة.

حكم لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، ويضم كلا من:

حكم ساحة: محمود البنا.

مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

مساعد ثانٍ: إسلام أبو العطا.

حكم رابع: أسامة إسماعيل.

حكم تقنية الفيديو: خالد جمال الغندور.

مساعد حكم الفيديو: خالد حسين.

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي.