الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن عمار حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان النادي الأهلي اتخذ قراره النهائي بشأن عمار حمدي.

وأضاف شبانة ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء أعلن لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط رفضه لوجود عمار حمدي المعار للمقاولون العرب ضمن خططه للموسم الجديد.

واختتم شبانة حديثه قائلا : هناك صراع للحصول على خدمات اللاعب مابين الاتحاد السكندري وبتروجيت الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مهمة وقوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يضرب موعدًا مع نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من عمر مباريات مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم:

من المنتظر أن تنطلق المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري:

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم بورتس 1.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم:

يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الكواليني.