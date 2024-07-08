بورفؤاد يضم 4 صفقات جديدة قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مسؤلو نادي بورفؤاد الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب، رسمياً مع أربع صفقات من أجل تدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي بورفؤاد في الصعود لدورى المحترفين .

تعاقد بورفؤاد مع رسمياً مع أحمد بطوط لاعب المصرية للاتصالات والترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد نادي بورفؤاد مع حسام اشرف مدافع المريخ، في إطار خطة بورفؤاد نحو المنافسة بقوة على الصعود بعدما نجحوا في لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى .

حسام اشرف

وأيضا تعاقد مسؤلي نادي بورفؤاد رسمياً مع محمود السيد مهاجم اسوان والقناة وبلدية المحلة ومكادي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع محمود شوقي لاعب اتحاد الشرطة فى صفقة انتقال حر.

محمود السيد

محمود شوقي

كان مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، أتم التعاقد مع سامر عبد الرحمن لقيادة فريق الكرة الأول بالموسم الجديد، كما كان الاتفاق معه عند توليه مهام المدير الفني في ختام الموسم المنقضي والذي ظهرت خلاله بصماته في وقت قصير في مباراة كأس مصر أمام طلائع الجيش .

وذلك في حضور دكتور جاسر الشاعر رئيس النادي والمستشار اشرف حجاج نائب رئيس النادي والمحاسبة مروه محمود أمين الصندوق والمهندس أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول والمهندس محمد الدالي عضو مجلس الادارة والكابتن عبده الجرايحي المستشار الفني لمجلس الادارة والكابتن خالد الحسيني المدير التنفيذي والكابتن احمد الديب المدير الاداري .