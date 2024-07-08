عبد الملك ينفي رحيل أي لاعب من القوام الحالي لغزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة، ما تردد حول رحيل عدد من لاعبي الفريق أو دخولهم في صفقات تبادلية، وأكد عيد على عدم رحيل أي لاعب من القوام الحالي للفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف عبد الملك أن غزل المحلة يعمل حاليا على إعداد فريق جيد يليق بنادي غزل المحلة وتاريخه الكبير في الدوري الممتاز.

كان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تم تعيين وائل حبيب مديرًا لإدارة التخطيط والتعاقدات والاسكاوتنج، ويتمنى المجلس التوفيق له في مشواره الجديد مع النادي.

في المقابل، جدد اللاعب محمد جابر، نجم غزل المحلة، لمدة موسمين آخريـن، وذلك بناءً على توجيهات المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في حضور تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي، وعمر سعد، مدير شئون اللاعبيـن، ويعد جابر من أبرز لاعبي الفريق، وكان له دور مهم في عودة المحلة سريعًا للدوري الممتاز.

على جانب آخر، في إطار خطـة تطوير قطاع الناشئين في نادي غزل المحلة، التي يتبناها المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، تـعاقد نـادي غزل المحلة مع اللاعب أحمد يحـيى، مهاجم نـادي مصر للمقاصـة، مواليد 2005 لدعم فرق القطـاع لهذه المرحلـة السنيـة، ويعد يحيى من أكثر المواهب الشابـة التي لفتت الأنظـار في منافسـات بطولـة دوري المحترفيــن.

قرر نادى غزل المحلة الإطاحة بعدد من اللاعبين من صفوف الفريق ممن لم يشاركوا مع الفريق بشكل أساسى خلال الموسم المنقضى، لإتاحة الفرصة أمام أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق، في التعاقد مع لاعبين جدد بالدورى الممتاز.

وصعد غزل المحلة إلى دوري الأضواء خلال الموسم المنقضى، في وصافة دوري المحترفين بصحبة بتروجت.

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "حجي – بيسو – محمد حجازي – مسعد – عمرو شعبان – حضري – كومي – أسامة خليل– شيكو – أحمد سالم – تشارليز – عمرو مصطفى – اجويرو – شبراوي – أونانا – علي عباس – نادر رمضان ، مع توجيه الشكر لمحمود عبدالعزيز".