الجدية والحماس شعار تدريبات المنصورة

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول للكرة بنادي المنصورة بقيادة مديره الفني رضا العيسوي تدريباته بفترة الإعداد للموسم الجديد مساء اليوم الأحد بمشاركة عدد كبير من اللاعبين بملعب كهرباء طلخا .

وأكد رضا العيسوي المدير الفني لفريق نادي المنصورة أن فترة الإعداد الأولى تشمل تدريبات التحمل والجهد والقياسات البدنية المختلفة مشيراً إلى أن اللاعبين خاضوا حصة تدريبية قويه شهدت الجدية والحماس والإصرار والعزيمة على تقديم أقصى ما لديهم من جهد من أجل المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل إن اهتمام إدارة نادى المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني لا يقتصر على ملف دعم صفوف الفريق الأول بعدد من أبرز العناصر استعدادا للموسم الجديد بل والاعتماد على الناشئين المميزين داخل النادي و التركيز على برنامج إعدادي قوي قبل الدخول في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني قد عقدوا اجتماعا بالجهاز الفني واللاعبين الاسبوع الماضي وطالب خلاله اللاعبين ببذل مزيد من الجهد فى التدريبات والمباريات من أجل المنافسة بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز .

وحرص البسيوني رئيس نادى المنصورة خلال الاجتماع على تأكيد دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة مؤكداً للجهاز الفني واللاعبين أن الإدارة لن تتأخر في أي دعم لتحقيق هدف عشاق ومحبي نادي المنصورة وهو صعود للدوري الممتاز وختم البسيوني حديثه للاعبين والجهاز الفني” نثق بكم ثقة كبيرة وأنكم قادرون على هذه المسؤولية من أجل تحقيق أمال جماهير وعشاق البرتقالي.