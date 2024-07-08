باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كيميتش

ياسر رشاد - القاهرة - وضع مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن كيميتش يعد أولوية لدى باريس سان جيرمان وليس مجرد إسم بديل للبرتغالي جواو نيفيز لاعب بنفيكا.

ويسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيفيز وكيميتش لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية الا أنه يواجه صعوبة في إتمام التعاقد مع لاعب بنفيكا.

وطلب بنفيكا البرتغالي الحصول على 120 مليون يورو مقابل رحيل جواو نيفيز، بينما تبدو الأمور اكثر سهولة فيما يتعلق بجوشوا كيميتش.

وإرتبط جوشوا كيميتش خلال الأشهر الماضية بالإنتقال لصفوف برشلون الإسباني الا أن الأزمة المالية التي يعيشها النادي حالت دون ذلك.