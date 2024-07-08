بايرن ميونخ يضغط لحسم صفقته الدفاعية الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - كثف نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضاته لحسم رابع صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إستعداداً للموسم الجديد.

ويضغط النادي البافاري لإنهاء صفقة جوناثان تاه لاعب منتخب المانيا وباير ليفركوزن خلال اليام القليلة المقبلة.

ويستعد البايرن لتقديم عرضاً جديداً لباير ليفركوزن لحسم صفقة تاه خلال الاسبوع الجاري، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الإنتقال لصفوف بايرن خلال الموسم الجديد.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن بشكل رسمي عن صفقتي ايندو ومايكل اوليسيه على أن يعلن بشكل رسمي خلال ساعات قليلة تعاقده مع جواو بالينيا متوسط ميدان فولهام الإنجليزي ولاعب منتخب البرتغال.

ويامل بايرن ميونخ في إنهاء صفقاته الصيفية مبكراً قبل إنطلاق استعدادات الفريق لخوض الموسم الجديد تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.