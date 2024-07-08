أول رد من شوبير بعد اتهامه في واقعة أحمد رفعت

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تكلم عنه في واقعة وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أول مرة ساتحدث في البرنامج بشكل شخصي، ولكني مضطر لذلك في هذه المرة، لأنني أرى أسمع تعليقات كثيرة واتهامات منذ 48 ساعة، ولست من النوع الذي يحب الدفاع عن نفسه لأنني لست في موضع اتهام”.

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وأضاف: “لن أنساق وراء حملات مجنونة، ولا يوجد شيء لأدافع عنه، ولكني أجمع كل ما يقال، وهناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد كل من تكلم في حقي، ويوجد قضاء مصري عادل هو الفيصل بيني وبين أي شخص”.

واختتم: “أمامي خياران الأول وهو القضاء المصري العادل، لأنه يجب أن نقف جميعًا أمامه والمخطئ يأخذ عقباه، والأمر الثاني هو أنه عند الله تجتمع الخصوم، وأنا مصمم على ظهور الحقيقة، والحمد لله ظهرت بوضوح للجميع”.

وكان أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت قد وافته المنية أول أمس السبت، وذلك بعد دخوله في وعكة صحية، وتعرضه لأزمة قلبية.