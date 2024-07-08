طلب مفاجئ من الاهلي لـ اتحاد الكرة بشأن مبارتي بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقدم مسئولو النادي الاهلي بطلب مفاجئ إلى اتحاد الكرة المصري بشأن مبارتي بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الدور الأول، على أن يواجهه مرة أخرى يوم 22 من ذات الشهر، ضمن مباريات الدور الثاني.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي طلب من اتحاد الكرة ضرورة إسناد المبارتين لطاقم حكام أجنبي، على غرار ما حدث في مباراة القمة الأخيرة”.

وأضاف: “حقيقة ما فعله الاهلي أمر جيد، خاصة وأنه يتم اتهامه بالمجاملة من التحكيم المصري”.

واختتم: “قرار اتحاد الكرة برحيل البرتغالي فيكتور بيريرا نهائي، خاصة وأن الحكم أصبح نهائيًا مع نهاية الموسم الجاري، وذلك رغم حالة الرضا بعد العمل الذي قام به في لجنة الحكام”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.